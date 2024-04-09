banner913
banner932
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
14 0
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
15 0
 
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
14 0
"Kıbrıs, Türklüğün kalbi"
12 0
"Gençlerimizin yaşamını kaybetmesine seyirci kalmayacağız"
15 0
Rallide sezon çekişmeli başladı
Rallide sezon çekişmeli başladı
26 0
En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi
En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi
45 0
banner1012

İngiliz donanmasına ait gemi Gazze yardımlarına katkıda bulunacak

banner1020

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait bir geminin Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye deniz yoluyla yardım taşınmasına katkıda bulunacağını açıkladı.

banner974
İngiliz donanmasına ait gemi Gazze yardımlarına katkıda bulunacak
banner971
Alithia gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’tan deniz yoluyla Gazze’ye insani yardım götürülmesi projesine destek olmak amacıyla İngiliz Kraliyet Donanmasına ait bir geminin bölgeye hareket ettiğinin duyurulduğunu aktardı.
Habere göre söz konusu açıklamada, geminin ABD tarafından yeni bir geçici rıhtım inşasının hayata geçmesinin ardından Mayıs ayı başlarında yeniden başlaması beklenen insani yardım sevkiyatına destek vereceği vurgulandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.