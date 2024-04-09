İngiliz donanmasına ait gemi Gazze yardımlarına katkıda bulunacak

Alithia gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’tan deniz yoluyla Gazze’ye insani yardım götürülmesi projesine destek olmak amacıyla İngiliz Kraliyet Donanmasına ait bir geminin bölgeye hareket ettiğinin duyurulduğunu aktardı.
Habere göre söz konusu açıklamada, geminin ABD tarafından yeni bir geçici rıhtım inşasının hayata geçmesinin ardından Mayıs ayı başlarında yeniden başlaması beklenen insani yardım sevkiyatına destek vereceği vurgulandı.
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