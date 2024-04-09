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Salamis ve Gazimağusa’ya 50 kilogram yağış düştü

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Meteoroloji Dairesi bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 50 kilogram ile Salamis ve Gazimağusa’ya düştüğünü kaydetti.

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Salamis ve Gazimağusa’ya 50 kilogram yağış düştü
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Daireden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa ve Salamis'i metrekareye 32 kg ile Serdarlı izlerken;  Geçitkale ve İskele’de 31, Boğaz’da 28, Alevkaya’da 23, Beylerbeyi ve Doğancı’da 21, Balıkesir’de 16, Bostancı ve Ziyamet’te 15 kilogram yağış  ölçüldü.
Yağış alan diğer bölgelerde ise 1 kg/m² ile 14 kg/m² arasında yağış kaydedildi.
 
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