Salamis ve Gazimağusa’ya 50 kilogram yağış düştü

Daireden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa ve Salamis'i metrekareye 32 kg ile Serdarlı izlerken; Geçitkale ve İskele’de 31, Boğaz’da 28, Alevkaya’da 23, Beylerbeyi ve Doğancı’da 21, Balıkesir’de 16, Bostancı ve Ziyamet’te 15 kilogram yağış ölçüldü.
Yağış alan diğer bölgelerde ise 1 kg/m² ile 14 kg/m² arasında yağış kaydedildi.
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