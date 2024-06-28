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İfadeye gitmeyen Alman hakkında tutuklama emri

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KKTC’de yaşayan ve Rum mallarının satışıyla ilgili ifade vermesi için Güney Kıbrıs’a çağrılan Alman vatandaşı Martin Josef Rikels, ifade vermeye gitmeyince hakkında tutuklama emri çıkarıldı

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İfadeye gitmeyen Alman hakkında tutuklama emri
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KKTC’de yaşayan ve Rum mallarından istifade edilmesi ve satışıyla ilgili olarak önceki gün ifade vermesi için Güney Kıbrıs’a çağrılan Alman vatandaşı Martin Josef Rikels’in, ifade vermeye gitmediği ve hakkında tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi.
Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, ifade için Güney Kıbrıs’ta beklenen Alman vatandaşı Martin Josef Rikels’in ne kendisinin ne de avukatının ifade vermeye gittiğini yazdı.
Habere göre Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada bahse konu Alman vatandaşı hakkında önceki gün öğleden sonra tutuklama emri çıkarıldığını ancak bunun ifade gelmediği için değil  emrin çıkarılmasını haklı çıkaracak son günlerde alınan ifadelerden kaynaklandığını belirtti.
Andreu, Rikels’in başkalarına kayıtlı toprağı yasa dışı kullanma ve elinde bulundurma suçlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Bir soru üzerine Andreu, ne Rikels’in ne de Rikels’i temsilen avukatının ifade vermeye geldiğini belirtti.
 
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