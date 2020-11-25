banner480
banner572
Cepler çöplük oldu
Cepler çöplük oldu
6 0
152 0
 
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
55 0
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
43 0
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
38 0
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
20 0
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
44 0
banner529
banner570

Hristodulis'ten Erdoğan'a “bölge ülkeleriyle işbirliği yapma” çağrısı

banner476

Hristodulis'ten Erdoğan'a “bölge ülkeleriyle işbirliği yapma” çağrısı
 Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “bölge ülkeleriyle işbirliği yapma” çağrısında bulundu.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “Economist” toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldığını ve yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “bölge ülkeleriyle birlikte hareket etme ve işbirliği yapma” çağrısında bulunduğunu yazdılar.
Erdoğan’ın aldığı kararlarda “uluslararası hukuku dikkate aldığına ilişkin hiçbir göstergenin bulunmadığını” iddia eden Hristodulidis, bölge ülkelerin işbirliği yapmalarının herkesin çıkarına olacağını ifade etti.
Hristodulidis, Doğu Akdeniz’de işbirliği ve bölgesel bir platformun oluşturulmasının, sadece bölge ülkelerinin değil, AB gibi uluslararası kurumlar için de faydalı olduğunu iddia etti.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.