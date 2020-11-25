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İki genç aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

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İki genç aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Gazimağusa’da halı sahada rahatsızlanan 25 yaşındaki Edwın Ogechukwu (E) hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre,  dün akşam 21.30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Edwın Ogechukwu (E-25),  arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadıktan sonra saha kenarına oturdu. Aniden rahatsızlanan Edwın Ogechukwu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Öte yandan Karaoğlanoğlu’nda sakin Fatih Erdoğan (E-22) bu sabaha yakın evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
SOYSAL’IN ÖLÜM SEBEBİ, DÜŞMEYE BAĞLI YARALANMA
Balkonundaki klimayı tamir ederken ikinci kattan düşerek ağır yaralanan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi görürken, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden  65 yaşındaki Mehmet Soysal’ın ölüm sebebi düşmeye bağlı yaralanma olarak açıklandı.
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