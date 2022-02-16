Güneyde ağır tablo

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte, yaşları 50 ile 99 arasında değişen 7 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 97 bin 679 testle 2 bin 549 yeni vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 298 bin 235'e, toplam can kayıplarının 798'e ulaştığını açıkladı.

43'ünün durumu ciddi olmak üzere 175 kişinin hastanede tedavi görmekte olduğu kaydedildi.