Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz şoku

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ile aynı müsabakanın ardından uyluk arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz CyleLarin, MR görüntülemelerinden geçmiş, iki oyuncumuzun da uyluk arka adalelerinde (bisepsfemoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.
Açıklamada, iki oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığına yer verildi.
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