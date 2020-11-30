Güneyde 182 pozitif vaka ve 1 ölüm daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan toplam 7 bin 551 test neticesinde 182 Kovid-19 vakası belirlenirken, 72 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Öte yandan covid-19 nedeniyle 127 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 49’a, vaka sayısı ise 10 bin 565’e yükseldi.

Bugün tespit edilen vakaların dağılımı şöyle: