Güneyde 182 pozitif vaka ve 1 ölüm daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan toplam 7 bin 551 test neticesinde 182 Kovid-19 vakası belirlenirken, 72 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.
Öte yandan covid-19 nedeniyle 127 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi.
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 49’a, vaka sayısı ise 10 bin 565’e yükseldi.
Bugün tespit edilen vakaların dağılımı şöyle:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde alınan 354 numuneden 59 vaka tespit edildi.
- Özel girişim yoluyla alınan 404 numuneden 14 vaka tespit edildi.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 368 numuneden 2 vaka belirlendi.
- Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 244 numuneden 16 vaka belirlendi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 222 örnekten 1 vaka belirlendi.
- Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Limasol İlçesinden alınan 340 numuneden 2 vaka belirlendi.
- Limasol ve Baf vilayetlerinden muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Lefkoşa ilçesinden alınan 107 numuneden 7 vaka tespit edildi.
- Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Baf ilçesinden alınan 134 numuneden 1 vaka belirlendi.
- Limasol ve Baf İllerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren işçilerin kontrolü kapsamında Larnaka İlçesinden alınan 127 numuneden 1 vaka tespit edildi.