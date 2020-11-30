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Türkiye'de yeni tedbirler açıklandı

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Corona virüs önlemleri kapsamında alınan yeni tedbirler açıklandı. Bu kapsamda; hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek

Türkiye'de yeni tedbirler açıklandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yarın akşamdan başlamak üzere hafta içi her gün saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, kısıtlamaların hafta sonu cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edeceğini açıkladı. 

YENİ TEDBİRLER

1- Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
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2- Sokak kısıtlaması hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.
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3- Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
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4- Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışında.
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5- Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.
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6- Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecek
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7- Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecek.
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8- Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek.
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9- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak.
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10- Nikah törenlerinde de 30 kişi sınırlaması geçerli olacak.
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11- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak.
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12- Kalabalık caddelere, meydanlara girebilecek kişi sayısı yine Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla sınırlanabilecek.
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13- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecek.
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14- Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası olarak uygulanabilecek.
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15- 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.
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