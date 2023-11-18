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Güney Kıbrıs'ta Ekim ayında gelen yolcu sayısında rekor

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Güney Kıbrıs'ta Ekim ayında gelen yolcu sayısında rekor
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Ekim ayında Güney Kıbrıs’taki havaalanlarına yolcu gelişlerinde rekor yaşandığı bildirildi.
Fileleftheros’un haberine göre, yolcu trafiğindeki rekorun sebebi, turist gelişlerindeki artış yanında Ortadoğu’da patlak veren savaş nedeniyle bölgeden kaçanlar ve “savaşmak” için bölgeye gidenlerdeki artışa bağlanıyor.
Rum havaalanları işletmecisi “Hermes Airports” sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yılın ekim ayında gelen ve giden yolcu sayısı 1 milyon 248 bin 943’e ulaştı. Bu rakamın geçen yılki rakamın yüzde 13,6 ve yolcu trafiğindeki rekor yıl olarak tarihe geçen 2019’daki rakamın yüzde 4,2 üzerinde oldu.
Aynı kaynağa göre bu yılın ilk 10 ayında ülkeye gelen –giden yolcu sayısı 10 milyon 278 bin 829’a ulaştı.
 
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