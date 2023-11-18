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Rum polisinden İsrail takımlarına red cevabı

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Rum polisinden İsrail takımlarına red cevabı
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Makabi Tel Aviv ve Makabi Hayfa isimli İsrail futbol kulüplerinin Avrupa kulüplerarası müsabakaları bağlamında kendi sahalarındaki maçları Larnaka’daki “AEL Arena” stadında oynamak istediği ancak Rum polisi tarafından reddedildiği bildirildi.
Politis, Larnaka Ticaret ve Sanayi Odası ile yerel bir turizm şirketinin Rum polisinin İsrail kulüplerinin talebini reddedmesine tepki gösterdiğini yazdı 
Habere göre, oda ile turizm şirketi, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi Prokopiu'ya  “Larnaka’nın ve Kıbrıs’ın spor turizmine darbe vuruyor” gerekçesiyle Rum Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru hakkında yazılı şikayette bulundu.
 
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