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Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimi tarihi belirlendi

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Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimi tarihi belirlendi

Güney Kıbrıs'ta Başkanlık seçimlerinin ilk turu 5 Şubat, ikinci turu ise 12 Şubat'ta yapılacak.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum İçişleri Bakanlığına bağlı Merkezi Seçim Dairesi ile siyasi parti temsilcileri arasında dün yapılan toplantı neticesinde Başkanlık seçiminin ilk turunun 5 Şubat 2023’te, ikinci turunun ise 12 Şubat 2023’te yapılmasına karar verildiğini yazdı.

Gazete, bu zaman takvimi çerçevesinde adaylık başvurularının 5 Ocak 2023’te yapılmasının da beklendiğini yazdı.

Habere göre yeni seçmenlerin, seçmen kütüklerine kayıt olma hakkı 27 Aralık tarihine kadar devam edecek.

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