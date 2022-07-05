Eurostat'a göre Kıbrıs'ta gelir eşitsizliği endeksi AB ortalamasına yakın

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, Eurostat'ın Güney Kıbrıs için açıkladığı gelir eşitsizliği endeksi Avrupa Birliği ortalamasına yakın.

Eurostat’ın raporuna göre, gelir ve servet dağılımı, vatandaşların mal ve hizmetlere erişiminin bir göstergesi olduğu için eşitsizlik, ulusal medyan gelir üzerinden ele alınıyor.

İstatistiksel amaçlar için, medyan gelir (medyan, boyuta göre sıralanmış bir sayı grubunun ortalamasıdır, yani ortadaki sayıdır) satın alma gücü paritesi (SAGP) olarak ifade ediliyor.

2020 yılında AB'de medyan gelir kişi başına 17.871 satın alma gücü paritesi olarak hesaplandı; ancak medyan gelirin en yüksek olduğu Lüksemburg (28.675 SAGP) ve en düşük olduğu Romanya (7.724 SAGP) gibi üye devletler arasında büyük farklılıklar kaydedildi.

Rapora göre, Güney Kıbrıs'taki medyan gelir, AB ortalamasının biraz üzerinde, 18.305 SAGP olarak hesaplandı.

Kıbrıs'taki endeks, 2020 yılında 18.590 SAGP ile 2019 yılına kıyasla neredeyse aynı seviyelerde kaldı. Endeks, Güney Kıbrıs’ta verilerin kaydedilmeye başlandığı 2005 yılından 14.776 SAGP’ken o dönemden itibaren kademeli bir artış gösterdi.

Endeks, 2007'den 2010'a kadar 18.000 SAGP civarında gezinerek 2011'de 19.162 SAGP ile en yüksek noktasına ulaştı. 2013 (17,165 SAGP) ve 2014 (15,762 SAGP) yıllarında önemli bir düşüş kaydedilmiş olan endeks o zamandan beridir kademeli olarak artmakta.

En yüksek medyan gelir seviyeleri, Lüksemburg (28.675 SAGP), Almanya (24.212 SAGP), Avusturya (23.334 SAGP) ve Belçika (22.294 SAGP) gibi Batı Avrupa ve İskandinav ülkelerinde kaydedildi.

Öte yandan, en düşük medyan gelir seviyeleri ise Romanya (7.724 SAGP), Bulgaristan (8.647 SAGP), Macaristan (9.699 SAGP) ve Slovakya (10.076 SAGP) gibi Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinde kaydedildi.