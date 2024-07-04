Güney'e turist akıyor

Larnaka ile Baf Havalimanı’ndaki yolcu trafiğinin Haziran ayında 1 milyon 300 bin 41 kişiye ulaştığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, 5.1 milyon olan yılın ilk altı ayında gelen yolcu sayısının, şu ana kadarki en iyi rakam olduğunu yazdı.

Haberde, Larnaka Havalimanı’ndaki yolcu trafiğinde yüzde 6’lık, Baf Havalimanı’ndaki yolcu trafiğinde de yüzde 2,99’luk artış meydana geldiği kaydedildi.

