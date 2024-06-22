Güney alarmda

Hizbullah'tan Güney Kıbrıs’a gelen tehditlerin ardından Güney'de havalimanları, limanlar, sınır kapıları ve kamuya açık yerlerde devriyeler artırıldı

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Hizbullah lideri Nasrallah’ın Güney Kıbrıs’a yönelik tehditlerinin ardından havalimanları, limanlar, sınır kapıları ve İsrail’le ilişkili yerlerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydeden gazete, kamuya açık yerlerde de devriyelerin artırıldığını belirtti.

Gazete Rum polisinin gizli bir genelgeyle 3 Haziran’da azalttığı güvenlik önlemlerini tekrar artırdığını vurguladı.

Gazeteye göre Adalet Bakanı Marios Hartsiotis ise açıklamasında polisin terör karşısındaki önlemlerinin günlük bazda güncellendiğini ve değerlendirildiğini söyledi.

Güney Kıbrıs aleyhindeki tehditler konusunda ise Hartsiotis, gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını sözlerine ekledi.

