Göçmen kaçakçısına 2 yıl hapis

Baf Ağır Ceza Mahkemesi’nin, göçmen kaçakçılığı yapan 20 yaşındaki kişiyi 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, 20 yaşındaki gencin, 22 Aralık 2019 tarihinde, içerisinde 34 göçmenin bulunduğu gemiyi, Türk kıyısından Güney Kıbrıs’a getirdiğini anımsattı.

Habere göre mahkeme, bahse konu kişinin, gemi kullanmayı bilmeksizin kaza riski altında 34 göçmeni Türk kıyısından Güney Kıbrıs’a getirdiğine dikkati çekti.

Mahkeme 20 yaşındaki kişiyi ayrıca üçüncü ülke vatandaşlarının yasa dışı olarak Güney Kıbrıs’a girmesine ve ikamet etmesine yardımcı olmak suçundan da mahkûm etti.