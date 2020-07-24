Minikler, YDÜ müzelerine hayran kaldı

Doğru Çizgi Eğitim ve Etüt Merkezi Minikleri Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler Bölgesinde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi’ni ziyaret etti

Doğru Çizgi Eğitim ve Etüt Merkezi’nden 24 öğrenci, 2 öğretmen ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler bölgesinde bulunan Kıbrıs Araba Müzesi ‘ni ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Araba Müzesi Rehberleri tarafından karşılanan Doğru Çizgi Eğitim ve Etüt Merkezi minik öğrencileri ile Etüt Müdürü İlkay Kanıöz Akpınar ve Okul Öncesi Öğretmenlerinden Meryem Kaylak’a müze ile müzede sergilenen eserler hakkında bilgiler aktarıldı.



İlkay Kanıöz Akpınar : “Tarihimizin simgesini yansıtan arabalar ile çocuklarımıza tarihimizi anlattık”

Doğru Çizgi Eğitim ve Etüt Merkezi Müdürü İlkay Kanıöz Akpınar ziyaret sonrası yaptığı konuşmada; “Öncelikle Yakın Doğu Üniversitesi'nin böylesine eşssiz bir araba Müzesi'nin kapılarını bizlere açtığı için teşekkür ederiz. Modern ve Klasik arabaların bulunduğu müze de çocuklarımız güzel saatler geçirdiler, meraklı gözlerle gözlem yapma imkânı buldular. Tarihimizin simgesini yansıtan arabalar ile çocuklarımıza tarihimizi anlattık “ ifadelerini kullandı.



İlkay Kanıöz Akpınar : Çocuklar Müze Kültürünü Yaşayarak Öğrendi

Çocukların hem müze kültürünü, hem müzenin nasıl gezildiğini, hem de bu müzedeki eserleri küçük yaşlarda genel kültür anlamında öğrencilerin görerek, yaşayarak öğrendiler. Yakın Doğu Üniversitesi de bu anlamda ilkleri ülkemize kazandıran bir üniversite. Çocuklarımız da, çocuklarımızın aileleri de bu geziden çok memnun kaldılar. Bir sonraki programımızda Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi var ” dedi.