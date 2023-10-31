“Esirlerin 960’ı sivildi”

Güney’deki Eylence bölgesinde 1974’te esir takasının tamamlandığı noktada kayıplar için anıt dikti. Anıtın üzerine “burası esirlerin çilesinin bittiği, kayıp yakınlarınınkinin başladığı yerdir” yazılması dikkat çekti

Eylence Belediyesi, 1974’te esir takasının tamamlandığı noktada kayıplar için anıt dikti. Üzerinde “burası esirlerin çilesinin bittiği, kayıp yakınlarınınkinin başladığı yerdir” yazılı anıtın açılışı, takasın tamamlandığı tarih olan 29 Ekim’de, önceki gün yapıldı.

Güney’de yayımlanan Alithia’nın haberine göre açılışta konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, arama-kimliklendirme çalışmalarını devam ettirmesi için Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) yapmakta oldukları mali yardımı artırma kararı aldığını söyledi. Hristodulidis, Türkiye’yi çalışmaları geciktirmekle suçladı.

Rum tarafında 29 Ekim’in “Kayıplar Günü” ilan edildiğini hatırlatan gazete, Dışişleri Bakanlığı’nın önceki gün, yaptığı paylaşımda, Rum yönetiminin, bütün kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi hedefine bağlı olduğu mesajını yayımladığını yazdı.

Habere göre Eylence Belediye Başkanı Andreas Konstantinu, üzerinde “burası esirlerin çilesinin bittiği, kayıp yakınlarınınkinin başladığı yerdir” yazısı bulunan anıtı dikmenin borçları olduğunu belirterek “İşgal askeri olmayan, barış ve refah şartları içerisinde yaşamaları için vatanımızı kurtarma ve yeniden birleştirme mücadelesine devam etmek gelecek nesillere ve kayıplara olan borcumuzdur” ifadesini kullandı.

“1974 Esirleri Derneği” Başkanı Vasos Hristu, “esirlerin 960’ı yükümlü ve seferiydi, yani sivildi” iddiasında bulundu ve Rum yönetimini, çeşitli sağlık sorunları ve psikolojik sorunlar yaşayan bu kişilere gerekli ilgiyi göstermemekle suçladı.

“Tüm Kıbrıs Beyan Edilmemiş Esir ve Kayıp Yakınları Örgütü” başkanı Nikos Sergidis de kayıp akıbetlerinin belirlenmesi sürecinin halen devam etmekte olduğunu belirterek, bundan Türkiye’yi sorumlu tuttu, anıtı diktiği için Eylence Belediyesi’ne teşekkür etti.

