banner913
banner932
Ticaret Odası'ndan Brüksel'den önemli temaslar
Ticaret Odası'ndan Brüksel'den önemli temaslar
12 0
Klasikler Türkiye İş Bankası sponsorluğunda piste çıktı
Klasikler Türkiye İş Bankası sponsorluğunda piste çıktı
61 0
 
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
37 0
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
33 0
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
40 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
30 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
43 0
banner1032

Erimi bölgesinde, 4 bin yıllık tapınak keşfedildi

banner1020

banner974
Erimi bölgesinde, 4 bin yıllık tapınak keşfedildi
banner971
Limasol’a bağlı Erimi bölgesinde İtalyan Siena Üniversitesi ekibi tarafından yapılan kazılarda önemli bir arkeolojik keşfin yapıldığı belirtildi.
Alithia gazetesi, Erimi bölgesinde, 4 bin yıllık tapınağın keşfinin yapıldığını yazdı.
Habere göre kazılardan sorumlu olan arkeolog Luka Bobardieri, “Ansa” haber ajansına, keşif konusunda yaptığı açıklamada şu ana kadar Βüyük Ada’da (Kıbrıs ve Girit için kullanılıyor) keşfedilen en eski kutsal alanının söz konusu olduğunu belirtti.
Keşif ile ilgili detaylar veren Bobardieri, bunun, alışılageldik tapınaklardan önce yapılan bir tapınak olduğuna da dikkati çekti.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.