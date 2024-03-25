DİSİ krizde, ELAM’a kan kaybediyor

DİSİ başkan yardımcılığını yürüten ancak AP seçimleri için DİSİ aday listesinde yer alamayınca bu görevinden istifa eden Marios Pelekanos, ELAM’a geçti

Nikos Anastasiadis’in başkanlığı döneminde hükümet sözcülüğü, daha sonra DİSİ başkan yardımcılığını yürüten ancak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için DİSİ aday listesinde yer almaması nedeniyle bu görevinden istifa eden Marios Pelekanos’un, geçen gün itibarıyla aşırı sağ parti ELAM’ a geçmesinin yankıları sürüyor.

Kathimerini gazetesi “DİSİ Kalıcı Krizde- Pelekanos’un Durumu DİSİ’nin ELAM’a Açık Bir Şekilde Kan Kaybettiğini Nasıl Gösterdi” başlığıyla manşete çektiği haberinde özetle, Marios Pelekanos’un DİSİ’den istifa etmesinin ve ardından ELAM’ın AP seçimleriyle ilgili oy pusularına aday olarak kaydolmasının partinin seçimleri kaybetmesinin ardından karşı karşıya bulunduğu derin krize işaret ettiğini yazdı.

ELAM’ın her şeyden önce DİSİ’nin içe kapanıklığından, partide bir liderin varlığının eksikliğinden, esas olarak da net bir ideolojik kimlik olmamasından faydalandığının görüldüğünü kaydeden gazete, ELAM’ın bu şekilde artık hem DİSİ üyelerini, hem de seçmenlerini “çaldığını” kaydetti.

Bu noktada sağ partinin kan kaybını durdurmak için strateji oluşturması gerektiğinin farkına vardığını kaydeden gazete, DİSİ’nin bugüne kadar aşırı sağ tehlikesini hafife aldığını ve çoğu kez çeşitli konularda söylemlerini benimsediğini ifade etti.

DİSİ’nin Marios Pelekanos’unku gibi aşırı tezlere sahip üyelerinin varlığına göz yumduğunu ve Pelekanos’u bazı nedenlerden ötürü terfi ettirdiğini kaydeden gazete, bugün ise DİSİ’nin Pelekanos’un büyük yankı uyandıran gidişini dehşet içerisinde izlediğini kaydetti.

