banner913
banner932
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
37 0
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
24 0
 
Gençler Birliği kupayla başladı
Gençler Birliği kupayla başladı
36 0
Osman Örek anılacak
Osman Örek anılacak
31 0
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
69 0
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
22 0
Günlük yağış miktarları
Günlük yağış miktarları
77 0
banner1012

DİSİ krizde, ELAM’a kan kaybediyor

banner1020

DİSİ başkan yardımcılığını yürüten ancak AP seçimleri için DİSİ aday listesinde yer alamayınca bu görevinden istifa eden Marios Pelekanos, ELAM’a geçti

banner974
DİSİ krizde, ELAM’a kan kaybediyor
banner971
Nikos Anastasiadis’in başkanlığı döneminde hükümet sözcülüğü, daha sonra DİSİ başkan yardımcılığını yürüten ancak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için DİSİ aday listesinde yer almaması nedeniyle bu görevinden istifa eden Marios Pelekanos’un, geçen gün itibarıyla aşırı sağ parti ELAM’ a geçmesinin yankıları sürüyor.
Kathimerini gazetesi “DİSİ Kalıcı Krizde- Pelekanos’un Durumu DİSİ’nin ELAM’a Açık Bir Şekilde Kan Kaybettiğini Nasıl Gösterdi” başlığıyla manşete çektiği haberinde özetle, Marios Pelekanos’un DİSİ’den istifa etmesinin ve ardından ELAM’ın AP seçimleriyle ilgili oy pusularına aday olarak kaydolmasının partinin seçimleri kaybetmesinin ardından karşı karşıya bulunduğu derin krize işaret ettiğini yazdı.
ELAM’ın her şeyden önce DİSİ’nin içe kapanıklığından, partide bir liderin varlığının eksikliğinden, esas olarak da net bir ideolojik kimlik olmamasından faydalandığının görüldüğünü kaydeden gazete, ELAM’ın bu şekilde artık hem DİSİ üyelerini, hem de seçmenlerini “çaldığını” kaydetti.
Bu noktada sağ partinin kan kaybını durdurmak için strateji oluşturması gerektiğinin farkına vardığını kaydeden gazete, DİSİ’nin bugüne kadar aşırı sağ tehlikesini hafife aldığını ve çoğu kez çeşitli konularda söylemlerini benimsediğini ifade etti.
DİSİ’nin Marios Pelekanos’unku gibi aşırı tezlere sahip üyelerinin varlığına göz yumduğunu ve Pelekanos’u bazı nedenlerden ötürü terfi ettirdiğini kaydeden gazete, bugün ise DİSİ’nin Pelekanos’un büyük yankı uyandıran gidişini dehşet içerisinde izlediğini kaydetti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.