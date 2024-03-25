Rusya, kayıplarına ağlıyor

Terör saldırısının gerçekleştiği konser alanının önüne Rus halkı kayıpları için karanfiller ve oyuncaklar bırakıyor

Rus halkı geçtiğimiz Cuma akşamı konser salonuna düzenlenen ve 137 kişinin öldüğü silahlı saldırının kurbanları için anıt oluşturdu.Saldırının gerçekleştiği konser alanının önüne Rus halkı kayıpları için karanfiller bıraktı.Bölge sakinleri ve yakınlarını kaybedenler bu anıta çok sayıda karanfil, gül ve peluş oyuncaklar bıraktı.Anıtın önünde dua eden, ağlayan ve yas tutan Ruslar kameralara yansıdı.