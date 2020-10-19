Bir klinikte göz ameliyatı olan 8 kişi mikrop kaptı

Güney Lefkoşa’da özel bir klinikte katarakt ameliyatı olan 8 kişinin mikrop kaptığı ve sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, katarakt ameliyatı olan 8 kişinin mikrop kapma nedeninin ortaya çıkarılması için araştırmalarını sürdürdüğünü yazdı.

Bahse konu 8 kişinin, Güney Lefkoşa’daki özel bir klinikte katarakt ameliyatı olduğunu, bu kişilerden 2’sinin daha sonra Limasol’daki iki özel klinikte tedavi gördüğünü yazan gazete ameliyat sonrasında bu kişilerde (8 kişi) göz içi enfeksiyonu görüldüğünü bunun üzerine Makarios Hastanesi Oftalmoloji Bölümünde acilen tedaviye alındığını belirtti.

Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Birimi yaptığı açıklamada, bu kişilere çok dirençli mikrobun bulaştığını ve durumlarının da ciddi olduğunu belirtti.

Gazete ayrıca özel kliniğin ameliyathanesi ile pansuman bölümünün kapatılmasına karar verildiğini de yazdı.