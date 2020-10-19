Ersin Tatar'ın kızından anlamlı paylaşım

Cumhurbaşkanlığı görevine dün seçilen Ersin Tatar'ın kızı Canev Tatar sosyal medya hesabından seçim sonrası yaşadıkları ve duygularını paylaştı.

Tatar, yaptığı paylaşımında, ülkemizin daha yaşanabilir bir ülke olması için babası Ersin Tatar'la birlikte kendisi ve annesinin de çalışacağının sözünü verdi.

Canev Tatar'ın paylaşımı şöyle:

Sevgili Arkadaşlar, sadece ben ve ailem için değil hepimiz için çok farklı ve hassas bir dönemden geçtik. Bu dönemde farklı görüşte olan arkadaşlarım oldu. Aralarından, düşüncelerini yansıtırken o kadar güzel bir şekilde yansıtanlar oldu ki farklı düşünsek de kırıcı olmak zorunda olmadığımızın bana bir örneğini sundular. Onlara çok teşekkür ederim. Şuan bazılarınızın sevincini, bazılarınızın kırgınlığını kalbimde hissedebiliyorum. Bu yüzden kendimizi bir şey kazanmıştan çok sorumlu hissediyorum. Sizlere söz veririm, babam da, annem de ve en yakınları olan bizler de, sadece bu ülke insanının "barış" içinde, mutlu bir şekilde yaşaması için değil "dünyanın daha güzel bir yer haline gelebilmesine" hizmet etmek için çok çalışacağız. Zaten yıllardır bunun için gönüllü olarak çalışıyorduk da... Beni tanıyanlarınızın kendi çapımda bu niyete hizmet etmek adına çalıştığımı gözlemlediklerini düşünüyorum. Sadece şimdi dünyayı daha güzel bir yer haline getirebilmek için daha çok bağlantımız, daha çok yetkimiz olacak. Bu sadece bizim için değil aynı niyette olan herkes için bir fırsattır. Lütfen eğer aynı niyetteysek, hangi görüşte olursanız olun kendinizi geri çekmek yerine bize yaklaşın. Bizimle düşüncelerinizi paylaşın. Sizi en doğru şekilde anlayabilmek babamın ve annemin görevidir. Haydi, hangi görüşten, ırktan, dinden olursan ol ayağa kalk! Daha parlak, ışıklı bir yarın niyetiyle yeni bir geleceğe yürüyoruz! Mevlana'nın da dediği gibi güzel günler bize gelmez biz onlara yürüyeceğiz! Ve yürüyoruz.