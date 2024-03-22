Beş eski başkanın binlerce Euro’yu iade etmesi isteniyor

Güney Kıbrıs’ta Sayıştaylığın, Rum Yönetimi’nin iki eski başkanı ile üç eski meclis başkanının, yasa dışı olarak elde ettikleri paraları iade etmelerini talep ettiği bildirildi.

Politis gazetesi “Beş Eski Başkan Binlerce Euroyu İade Etmekle Yükümlü” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Sayıştaylığın Maliye Bakanlığı’a 15 Mart’ta mektup göndererek, sekreter maaşlarıyla ilgili şüpheli bir durum olduğunu ve beş eski başkanın, sekreter çalıştırmaları için devletten aldıkları ödeneğin büyük bir kısmını beyan etmediklerinin ve vergisini ödemediklerinin tespit edildiğini ifade ettiğini yazdı.

Gazete, Yorgos Vasiliu’nun aldığı sekreter ödeneğinin askıya alınmasının talep edildiğini ve yapılan araştırmada, sekreterin işvereninin kendisi değil, kendisine ait şirket olduğunun tespit edildiğini; Nikos Anastasiadis’in de sekreter için devletten aldığı parayla sekretere ödediği maaş arasında epey fark olduğunu kaydetti.

Haberde, eski Meclis Başkanı Yannakis Omiru’nun sekreterinin hem kendisi, hem de bir akrabasının avukatlık bürosu tarafından istihdam edildiği; Marios Karoyan’ın ve Dimitris Şilluris’in de aldıkları parayla ödedikleri para arasında fark olduğu belirtildi.



