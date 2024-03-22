NorthernLAND Kıbrıs Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu..!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda yarı final kuraları çekildi. Yarı final ilk maçları 3 Nisan 2024 Çarşamba, rövanşlar ise 17 Nisan 2024 Çarşamba günü oynanacak. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucu eşleşmeler şu şekilde oldu;
Göçmenköy İYSK - Miracle Karşıyaka ASK
Mağusa Türk Gücü - Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
3 Nisan 2024 Çarşamba
Lefkoşa Atatürk Stadı: Göçmenköy İYSK - Miracle Karşıyaka ASK (Saat 15.30)
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü - Tremeşeli H. Dumlupınar TSK (Saat 19.30)
17 Nisan 2024 Çarşamba
Karşıyaka Şengül Törehan Stadı: Miracle Karşıyaka ASK - Göçmenköy İYSK (Saat 15.30)
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Mağusa Türk Gücü (Saat 19.30)
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