Ay. Napa Belediye Başkanı sanık sandalyesinde

Ay. Napa Belediye Başkanı Hristos Zanettu’nun, sahte belge düzenlemek, yalan beyanlarla para temin etmek suçlarından dolayı kaza mahkemesinde görülen davasının Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildiği belirtildi.
Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi “Mağusa Bölgesi” Kaza Mahkemesi’nde görülen Ay. Napa Belediye Başkanı Hristos Zanettu hakkındaki davanın, 12 Temmuz’da görülmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine karar verildiğini yazdı.
Zanettu’nun, 12 yıl önce, söz konusu dönemde yöneticisi ve hissedarı olduğu bir otelin iyileştirilmesiyle ilgili olarak Avrupa fonlarından 760 bin euro almakla suçlandığını yazan gazete Zanettu’nun, önceki günkü davada ayrıca 100 bin euro teminatla serbest bırakıldığını da belirtti.
Habere göre İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek yeni yasa çerçevesinde, Zanettu’nun görevinden durdurulup durdurulmayacağı konusunda Başsavcılık'tan görüş talep edecek.
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