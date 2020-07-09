ABD, Güney Kıbrıs'a Uluslararası Askeri ve Talim Eğitimi verecek

ABD’nin Rum Yönetimine, ilgili fonların ABD Kongresinde onaylanmasıyla 2021 yılından başlayacak şekilde, uluslararası askeri eğitim verme niyeti olduğu kaydedildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Güney Kıbrıs’ı 2021 yılından itibaren başlayacak şekilde, Uluslararası Askeri ve Talim Eğitim Programı’na (IMET) dahil etmesi, bugünkü Rum basınında da geniş yer aldı.

Alithia gazetesi “ABD Bizi Eğitecek- Hükümet Memnun, AKEL Bağırıyor- Pompeo Ne Diyor” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, ABD’nin Rum Yönetimine, ilgili fonların ABD Kongresinde onaylanmasıyla 2021 yılından başlayacak şekilde, uluslararası askeri eğitim verme niyeti olduğunu yazdı.

Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği tarafından dün yapılan açıklamada, IMET programının, profesyonel askeri eğitim aracılığıyla bölgesel istikrar ve savunma olanakları ileriye götürülerek, ABD’nin güvenlik konularındaki yardımının temel unsurunu teşkil ettiği belirtildi.

Gazete, büyükelçilik açıklamasında şu ifadelerin yer aldığını aktardı:

“IMET, profesyonel ve teknik programlar aynı zamanda uzmanlaşmış talimatlarla, müttefik ve dost milletlerden katılımcılara, ABD’nin askeri uygulamaları ve prototiplerinde eğitim veriyor. IMET, ulusal güvenlikle ilgili çıkarlarımızı koruyan askeri ittifaklar ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi için, etkili bir araç olarak hizmet vermektedir. Ayrıca, savunma alanındaki liderler arasında, önemli profesyonel ve şahsi ilişkilerin gelişmesine kolaylık sağlıyor. IMET, uluslararası zorluklarla ilgili ortak bir anlayışın gelişmesine yardımcı oluyor, aynı zamanda bu zorlukların üstesinden kolektif bir şekilde gelinmesi için gerekli ilişkileri güçlendiriyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne IMET programının sağlanması, Dışişleri Bakanlığının Doğu Akdeniz’le ilgili stratejisi aynı zamanda 2019 yılında Doğu Akdeniz’deki Güvenlik ve Enerji İşbirliğiyle ilgili yasanın siyasi niyetiyle de uyuşuyor. Bu iki şey de güvenlikle ilgili olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’yle ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz bölgesinde önemli bir ortaktır. Bölgesel istikrarı ileriye götürmekte olduğumuzdan ikili ilişkilerimizin derinleşmesinin sürmesini umuyoruz.”

RUM SAVUNMA BAKANI ABD ELÇİSİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haberde, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, ABD’nin, kısa zaman önce onaylanan ve uygulanan EAST-MED ACT yasası çerçevesinde, 2021 yılından itibaren Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) mensuplarına askeri eğitim verme niyeti konusunda, dün ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Gail Garber tarafından telefonda bilgilendirildiği de ifade edildi.

Rum Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Petridis’in bilgilendirme için Garber’a teşekkür ettiği ve bahse konu girişimin hayata geçirilmesini, Rum Yönetimi ile ABD arasında son yıllarda önemli ölçüde gelişen güvenlik ve savunma konularındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda başka bir aşama olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, RMMO mensuplarına verilecek askeri eğitimin, orta vadede iki ülkenin silahlı kuvvetleri personeli arasında yakın ilişkiler yaratma olanağına sahip olacağı aynı zamanda RMMO’ya önemli bir tecrübe ve teknik bilgi sağlayacağı da ifade edildi.

AKEL MEMNUN DEĞİL

Gazeteye göre AKEL partisi ise açıklamasında, bu gelişmeden memnun olmadığını belirterek, Rum silahlı kuvvetlerinin Amerikan çıkarlarını mı savunacakları sorusunu sordu.

AKEL, Rum hükümetinin bu işbirliğini başlatmaya niyetli olup olmadığını aynı zamanda Rum silahlı kuvvetlerine artık Amerikan çıkarlarını korumalarının mı emredileceğini netleştirmesi gerektiğini de ekledi.

Gazete “Pompeo Ne Diyor?” ara başlıklı haberinde ise, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dün yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Rum Yönetimine Uluslararası Askeri Eğitim verme konusundaki kararına değindiğini iletti.

Gazeteye göre Pompeo açıklamasında kısaca şunları söyledi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti’yle güvenlik ilişkisinin bir uzantısı olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı ilk kez, fon tahsis edilmesi ve bunun Kongre’de onaylanması şartıyla, bu ülkede uluslararası askeri eğitim için finansman sağlamaya niyetlidir. Bu Doğu Akdeniz’deki güvenliğin ileriye götürülmesi için kilit konumda olan bölgesel ortaklarla olan ilişkilerimizin güçlendirilmesi çabalarının bir parçasıdır.”

Haber Fileleftheros’ta “ABD Kıbrıs’a Askeri Eğitim ve Talim Programı Sağlıyor- AKEL: Kıbrıs’ın Silahlı Kuvvetleri Amerikan Çıkarlarını mı Savunacak?”, Haravgi’de ise “Silahlı Kuvvetler Amerikan Çıkarlarını mı Savunacak- Savunma Bakanı’ndan ABD’ye RMMO Mensuplarının Eğitimi Konusunda Teşekkür” başlıklarıyla yer buldu.