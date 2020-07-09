Film değil gerçek

Samoa'da bir mahkum, cezasının bittiği fark edilmeyince 5 yıl fazladan cezaevinde kaldı. Filmleri aratmayan olayla ilgili konuşan mahkum Sio Agafili, "Parmaklıklar arkasında günleri takip etmeyi bıraktım" dedi

Samoa’da 2008’de cezaevine giren Sio Agafili’ye verilen iki cezanın eş zamanlı olarak çekildiği fark edilmeyince, talihsiz adam cezası bitmesine rağmen 5 yıl daha cezaevinde kaldı.

45 yaşındaki Agafili’nin normal şartlarda 2015’in Aralık ayında tahliye edilmesi gerekiyordu. Agafili, bu sene başka bir konu için mahkemeye gittiğinde hakim hatayı fark etti.

‘KİMSE CEZAMIN BİTTİĞİNİ SÖYLEMEDİ’

Üç çocuk babası olan Agafili, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kimse bana hapis cezamın ne zaman biteceğini söylemedi” dedi.

“Parmaklıklar arkasında günleri takip etmeyi bıraktım” diyen Agafili, “Ne zaman çıkacağım hakkında pek bir şey hatırlamıyordum. Sadece cezamı çekmem gerektiğini biliyordum” ifadelerini kullandı.