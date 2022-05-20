İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi 3 cami ile 4 kilisede daha koruma çalışması başlatıyor

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, 3 cami ile 4 kilisede daha koruma çalışması başlatacağı açıklandı.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesinin haberine göre komitenin Rum Eşbaşkanı Sotor Ktoris, Kıbrıslı Türkler ile Rumların, dini anıtlar ve diğer eserlerin kurtarılması konusundaki ortak endişesinin, gelişmekte ve programlanmakta olan çalışmalarla ilgili işbirliğine ivme kazandırdığını söyledi.

Habere göre Ktoris, önceki gün yaptığı açıklamada çalışmaların “Sisklipos”taki (Girne Akçiçek) “Panaya Kilisesi”, “Massari”deki (Şahinler) “Ayios Andonios Kilisesi”, “Gufes”deki (Çamlıca) “Ayios Yeorgios Kilisesi” ve “Yipsu”daki (Akova) “Panayia tis Ayias Napas Kilisesi” ile Larnaka'nın Vuda, Maroni ve Lefkara Camilerinde yapılacağını kaydetti.

Bu çalışmalar için müteahhitlerle sözleşmelerin imzalandığını belirten Ktoris, şu anda bu sözleşmelerin gerçekleştirilmesi aşamasında bulunduklarını ifade etti.

Çalışmaların finansmanının AB tarafından ve bazılarının da yerel kaynaklardan sağlandığını söyleyen Ktoris, 2022 sonu veya 2023 başında çalışmaların tamamlanmasını planladıklarını dile getirdi.

Ktoris, Kıbrıslı Türk çalışma arkadaşlarıyla olan işbirliğinin mükemmel olduğuna da işaret ederek, anıtların kurtarılmasıyla ilgili endişenin ortak olduğunu vurguladı.

