15 yıl yıl sonra mezarı açılıyor

Rum Ordusu’nda 15 yıl önce askerlik görevini yaparken ölen ve o dönemde 26 yaşında olan ThanasisNikolau’nun, cinayet şüphesi nedeniyle mezarının açılıyor





Rum Milli Muhafız Ordusu’nda, 15 yıl önce askerlik görevini yaparken ölen ve o dönemde 26 yaşında olan ThanasisNikolau’nun, cinayet şüphesi nedeniyle mezarının açılacağı belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, ThanasisNikolau’nun 29 Eylül 2005’te, RMMO askeri olduğu dönemde, Limasol’a bağlı Alassa bölgesindeki köprünün 30 metre altında ölü olarak bulunduğunu anımsattı.

Nikolau’nun ailesinin ve özellikle annesinin, ilk andan itibaren çocuğunun cinayete kurban gittiğinden söz ettiğini yazan gazete, Nikolau’nun mezarının, ailenin talebi ve Başsavcılığın bu talebi kabul etmesi ve ilgili emri vermesi üzerine bu ay içerisinde açılacağını belirtti.

Gazete, Nikolau’ya ait kemik kalıntılarının Yunanistan’dan gelecek olan adli tabip FilipposKutsafti tarafından inceleneceğini yazdı.

Habere göre Yunan adli tabibin 18 Aralık’ta gelmesi bekleniyor.

Nikolau’nun ölümünün yıllarca polis ve sorgu makamlarını meşgul ettiğini ancak herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını yazan gazete, aileninolaylaılgili uygulaması nedeniyle Rum Yönetimini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) de şikayet ettiğini, AİHM’in ise 32 bin Euro tazminat cezası ödemesiyle birlikte Rum Yönetimi’ni suçlu bulduğunu anımsattı.

