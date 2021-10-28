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Yurdakul İkidereli mezarı başında anıldı

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Yurdakul İkidereli mezarı başında anıldı
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Lefkoşa'nın sevilen ailelerinden İkiderelil ailesinin genç yaşta kaybettiği oğlulaları ölüm yıldönümünde unutulmadı.
Elim bir trafik kazası sonucu 2006 yılında hayatını kaybeden Yurdakul İkidereli, 15’inci ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.
Henüz 25 yaşındayken hayatını kaybeden Yurdakul İkidereli ailesi tarafından mezarı başında dualarla anıldı.
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