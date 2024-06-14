Yılın gençleri yarışması bu yıl İskele Festivali'nde olmayacak

İskele Festivali'nin vazgeçilmez etkinliklerinden biri olan ve 1982 yılından beri düzenlenen "Yılın Genç Kızı ve Yılın Genç Erkeği Yarışması", bu yıl festival programında yer almayacak. Bir Bülent Günkut Prodüksiyonu olan ve halk arasında "Gençlik Yarışması" olarak bilinen bu etkinlik, 40 yılı aşkın süredir festivalin simgesi haline gelmişti. Ancak, pandemi nedeniyle verilen beş yıllık aranın ardından 2024'te yeniden düzenlenmesi planlanan İskele Festivali'nde, bu köklü yarışma yer almayacak.

İskele Belediyesi, 52. İskele Festivali'nin hazırlıklarına başlamış ve festival programına 42 yıldır festivalin simgesi haline gelmiş Yılın Gençleri Yarışması’nı dahil etmeyi planlamıştı. Ancak, yarışmanın kurucu başkanı ve prodüktörü Bülent Günkut, belediyenin aldığı kararlar ve yaklaşım tarzı nedeniyle yarışmayı festival programından çıkarmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

Günkut Ajans ve Bülent Günkut, 42 yıl boyunca bölgeye sosyal ve kültürel açıdan büyük katkılar sağlayan bu etkinliğin, festival komitesinin ve belediye meclisinin aldığı kararlara karşı olumlu ve çözüm odaklı yaklaşmaya çalıştıklarını belirtti. Ancak, her seferinde olumsuz yanıtlarla karşılaştıklarını ve belediyenin kendileriyle yüz yüze görüşmeyi reddettiğini ifade ettiler.

Sonuç olarak, Günkut Ajans, 42 yıllık emeğin ve festivaldeki duruşlarına saygı gösterilmediğini belirterek, "Yılın Genç Kızı ve Yılın Genç Erkeği Yarışması"nın 2024 İskele Festivali’nde yer almayacağını üzülerek duyurdu. Ancak, bu köklü yarışmanın başka bir festival veya etkinlikte devam edeceğini belirttiler.

Günkut Ajans, yarışmanın 42 yıllık tarihinde binlerce genç kız ve erkeğe ev sahipliği yaptığını ve bu geleneğin farklı bir etkinlikle sürdürüleceğini vurguladı. Yarışmanın hayranlarına ve tüm paydaşlarına, aynı inanç, kararlılık ve sevgi ile duyurulmuştur ki, "Yılın Genç Kızı ve Yılın Genç Erkeği Yarışması" 2024 yılında "Nerede Kalmıştık?" diyerek devam edecektir.