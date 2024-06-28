Yenikent’te EURO 2024 maçları dev ekranda izlenecek

Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Radyo Juke iş birliğiyle, UEFA Euro 2024 maçları Yenikent Belediye Bulvarı’nda kurulacak dev ekranda izlenebilecek.

Belediyenin hazırlayacağı alanda sadece Türkiye’nin maçları değil diğer karşılaşmalar da izlenebilecek.

Canlı Maç Yayınlarının yanı sıra yiyecek içecek stantları da maç izlemeye gelen futbol severler için alanda hazır olacak.

Yarından itibaren kurulacak dev sahne ile son 16 maçları Yenikent Belediye Bulvarı’nda izlenebilecek.



Maç Programı:

