banner913
banner932
Polisten sürücülere uyarı...
Polisten sürücülere uyarı...
92 0
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
16 0
 
3 trafik kazasında biri yaya 5 kişi yaralandı
3 trafik kazasında biri yaya 5 kişi yaralandı
47 0
Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor
Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor
6 0
K.T. Narenciye Üreticileri Birliği’nden sert açıklama
K.T. Narenciye Üreticileri Birliği’nden sert açıklama
11 0
CTP Gençlik Örgütü, Holguin’i kapıda karşıladı
CTP Gençlik Örgütü, Holguin’i kapıda karşıladı
21 0
Büyük korku ve panik yaşandı
Büyük korku ve panik yaşandı
87 0
banner1012
banner985

YDP Başkanlık Divanı’na atama… Bağrıaçık Genel Başkan Yardımcısı oldu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanlık Divanı’na Saim Bağrıaçık’ın atandığı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği açıklandı.

banner974
YDP Başkanlık Divanı’na atama… Bağrıaçık Genel Başkan Yardımcısı oldu
banner971
YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, aralık ayında partiye katılan Bağrıaçık, Başkanlık Divanı üyesi olarak atanmaktan çok mutlu olduğunu ve YDP’nin başarısı için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.
Saim Bağrıaçık’ın Başkanlık Divanında esnaf ve sanatkarlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacağı kaydedildi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.