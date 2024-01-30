YDP Başkanlık Divanı’na atama… Bağrıaçık Genel Başkan Yardımcısı oldu

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, aralık ayında partiye katılan Bağrıaçık, Başkanlık Divanı üyesi olarak atanmaktan çok mutlu olduğunu ve YDP’nin başarısı için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.
Saim Bağrıaçık’ın Başkanlık Divanında esnaf ve sanatkarlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacağı kaydedildi.
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