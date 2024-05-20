Dayaktan kaçan kadın, balkondan düştü

Güney Lefkoşa’da eşinin darp ettiği bir kadın, kaçmak isterken balkondan düşerek yaralandı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’da ikamet eden 33 yaşındaki bir kadının, cumartesi günü 10.30 sıralarında, apartmanın birinci katındaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandığını yazdılar.

Gazete, ambulansla hastaneye kaldırılan kadının verdiği ifadede, 44 yaşındaki eşinin kendisini darp etmeye başladığını ve kaçmak isterken balkondan düştüğünü söylediğini, bu ifade üzerine ise 44 yaşındaki eşin tutuklandığını belirtti.

-Limasol’da uyuşturucu

Alithia gazetesi ise, Rum polisinin pazar günü Limasol’da bir eve gerçekleştirdiği baskında, 37 gram hintkeneviri ve 16 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirdiğini, 20 yaşındaki ev sahibi şahsın tutuklandığını yazdı.

Haber göre şahsın motosikletinde yapılan aramada da ayrıca 49 gram hintkeneviri tipi uyuşturucu madde bulundu.

