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Ozanköy, BTM 1’e düştü

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Girne 20 Temmuz Stadı’nda Lapta ile Ozanköy arasında oynanan play-out 3. Hafta maçı 1 – 1 tamalandı ve bu skorla Ozanköy takımı 1. Lig’den BTM 1. Lige düşen 3. takım oldu

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Ozanköy, BTM 1’e düştü
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Aksa 1. Lig play-out 3. Hafta maçları sonucunda Ozanköy takımı ligden düşen. 3. Takım oldu.
Girne 20 Temmuz Stadı’nda Lapta ile Ozanköy arasında oynanan play-out 3. Hafta maçını Utku Hamacıoğlu yönetti.
Lapta 21. dakikada Hasan Yanaroğlu’nun attığı golle ilk devreyi 1 – 0 önde kapatırken, ikinci devreye iyi başlayan Ozanköy İbrahim Kunur’un attığı gol ile skoru 1 – 1 getirdi.
Geriye kalan dakikalarda Ozanköy gol için yüklenmesine karşın aradığı galibiyet golünü bulamadı ve maç 1 – 1 tamamlandı.
Bu sonuçla Lapta 21 puanla play out serisini 2. bitirirken, Ozanköy 19 puanla 4. Bitirdi ve lige veda etti.
Ozanköy böylelikle bir sezon aradan sonra yeniden BTM 1.Lige geri dönmüş oldu.
 
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