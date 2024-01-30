Holguín: “Liderlerin ortak zemin bulmasına yardımcı olmak için buradayız. Bunu yapmaktan çok mutluyum”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar, Kıbrıs’ta liderlerin ortak zemin bulunması için “elinden geleni yapacağını” söyledi.

Holguín, Kıbrıs’taki temasları kapsamında sadece liderleri değil, ayrıca insanları ve sivil toplumu da dinleyeceğini ifade ederek, Kolombiya’da kendisinin de müdahil olduğu barış sürecinde öğrendiği en önemli şeyin insanları dinlemek olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile iki saat süren görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığından çıkışında Kolombiyalı diplomat Holguín basına kısa bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile “çok iyi” bir görüşme yaptıklarını ifade eden Holguín, Genel Sekreter’in kendisini Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atamasının ardından Kıbrıs’a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini, ortak bir zemin bulunması için elimden geleni yapmaya çalışacağını söyledi.

Holguín, “Burada yapacağım; buradaki insanları, sivil toplumu dinleyeceğim, insanların gerçekten ne istediğini dinleyeceğim. Kolombiya’da müdahil olduğum barış sürecinden sonra öğrendiğim en önemli şey dinlemek idi. Ama sadece liderleri değil, insanları ve sivil toplumu da dinlememiz gerekiyor” dedi.

Holguín, liderlerin ortak zemin bulmasına yardımcı olmak, bunu kolaylaştırmak için burada olduklarını belirterek, “Bunu yapmaktan çok mutluyum. Liderlerin geçmişteki çabalarını takdirle karşılıyorum. Artık geleceği düşünmeliyiz” dedi.