Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Aşırı süratli şekilde seyrederken, Bostancı trafik ışıklarında kırmızıda durmayıp Kıbrıslı Rum 61 yaşındaki Charalambos Anastasiou'nun aracına çarpan ve Anastasiou'nun ölümüne neden olan araç sürücüsü Kenan Aşan, cezaevine gönderildi

Güzelyurt ile Bostancı arasında bulunan trafik ışıklarında meydana gelen ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı 61 yaşındaki Charalambos Anastasiou’nun hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası tutuklanan Kenan Aşan, dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlı Kenan Aşan’ın avukatı İlker Sertbay, mahkemede zanlı savunmasını yaparak, müvekkilinin ülkeden kaçmayacağını ve teminatla serbest bırakılmasını istedi.

Yargıç Fadıl Aksu, tüm olguları değerlendirerek olayın hem ülkede hem de Güney Kıbrıs’ta infial yaratan bir kaza olduğunu vurguladı. Yargıç, olayın tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarından elde edilen delilleri inceleyerek, zanlı Kenan Aşan’ın davaları görüşülene kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde merkezi cezaevine gönderilmesine karar verdi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Charalambos Anastasiou’nun hayatını kaybettiği kaza, Bostancı trafik ışıklarında 27 Haziran'da meydana gelmişti.

40 yaşındaki Kenan Aşan, yönetimindeki Mercedes marka lüks araçla aşırı süratli şekilde seyrederken, tarafında kırmızı trafik ışığı yandığı halde durmayarak Lefke istikametine doğru yoluna devam etmiş ve o sırada yolunda seyreden Güney Kıbrıs'ta sakin 61 yaşıncaki Charalambos Anastasiou'nun kullanımındaki PYN 362 plakalı araca çarpmıştı.

Kaza sonucu Charalambos Anastasiou hayatını kaybetmişti.

