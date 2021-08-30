Veliler yüz yüze eğitim için endişeli

Gün be gün artan koronavirüs vakalarının öğrencilerin eğitim hayatından bir yıl daha çalmasına neden olup olmayacağına ilişkin endişe yaşayan aileler endişelerini paylaştı



Ülkede pandemi süreci devam ederken ve vaka sayıları her geçen gün rekor seviyelerde artış gösterirken, okulların yüz yüze eğitimle açılması konusu velilerin kafasında soru işaretlerine ve endişeye neden oluyor.

Gün be gün artan koronavirüs vakalarının, öğrencilerin eğitim hayatından bir yıl daha çalmasına neden olup, olmayacağına ilişkin endişe yaşayan aileler, endişelerini paylaştı.

“Çocuklar okuldan çıktıkları zaman, aileler çalıştığı için genellikle ya etüde ya da imkânı olanlar büyükanne, büyükbaba yanına gidiyor” diyen aileler, aile büyüklerini riske atmak istemediklerini de ifade etti.

Veliler, özel okullarda bir hazırlık gözlemlediklerini ancak devlet okullarının hali hazırda dezenfektan alımı dahi yapmadıklarının bilincinde olduklarını vurguladı.

Genel olarak veliler, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasından yana olduklarını belirterek, geçtiğimiz eğitim yılının çocuklar için büyük bir kayıp olduğunu ve eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal hayatlarının da kötü yönde etkilendiğini ifade etti.

Aileler, geçtiğimiz yıl yüz yüze eğitimin gerçekleştirilemediği için çocukların bilgisayar, tablet ve telefonların karşısına mahkûm edildikleri bu süreçte, kolej sınavlarını hazırlanan ve sınavı geçme potansiyeli olanların da bu şansı ne yazık ki kaybettiklerini söyledi.

Veliler, özel okullarda yüz yüze eğitime geçiş için bir hazırlık yapıldığını gözlemlerken, devlet okullarında kesinlikle bir adım atılmadığının ortada olduğunu vurguladı.

Okullara dezenfektan dahi alınmadığı ve önlemlerin yeterli olacağına inanmadıklarını dile getiren veliler, okullarda yüz yüze eğitim başlasa dahi kısa sürede kapanmak zorunda kalacağını ve sınıfta pozitif bir vakaya rastlanması durumunda izlenecek prosedürün uygulanabilir olmadığını ifade etti.

Veliler, bu kadar önemli bir konunun ülkede gündem yaratmamasını da eleştirdi.

“Muhalefet olsun, hükümette olan partiler olsun eğitimi önemsediklerini veya bu yönde karar aldıklarını görmüyoruz. Bu durum sadece Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yapabileceği bir şey değildir” diyen aileler, herkesin işbirliği yapması halinde yüz yüze eğitime geçiş sürecinde başarılı olunabileceğinin altını çizdi.

Tüm öğretim görevlileri ve çocukların aşılanması durumunda, gerekli tedbirlerin de alınmasıyla birlikte çocuklarını okula gönderme yanlısı olduklarını aktaran veliler, kimlerin aşılandığı noktasında net bir bilgi istediklerini ve bu konunun aydınlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

