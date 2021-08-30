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Utandıran manzara

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Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’na sorumsuz kişilerin bıraktığı çöpler ve içki şişeleri hem çevre kirliliği hem de tehlike yaratıyor

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Utandıran manzara
 
Doğal güzellikleriyle zengin Lapta’nın en turistik bölgelerinden biri olan Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nun manzarası, cam şişe ve çöp poşetlerinden geçilmiyor.
Duyarsız vatandaşların orada içtikleri cam içki şişelerini kule gibi dizmesi ise duyarsızlığın boyutunu gözler önüne seriyor.



Lapta sakinleri Lapta yürüyüş yolundaki çöplerden adım atacak yer bulamadıklarından şikayet ederek, yürüyüş yoluna çöp kutusu koyup, denetimini sağlamayan Lapta Belediyesi’ne isyanda bulundu.
Lapta’yı bu görüntülerle gördükçe içlerinin acıdığını ifade eden bölge sakinleri, üç yıl önce tamamlanan Lapta Yürüyüş Yolu’nun yıllar geçtikçe güzelleşmek yerine daha da kötü bir duruma geldiğini belirtti.


Öte yandan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, çöplerin olduğu söz konusu bölgenin terkedilmiş özel bir mülk olduğu ve gençlerin uğrak noktası olduğu bilgisini verdi ve bu nedenle oraya giremediklerini ifade etti.
Aktuğ, Lapta Belediyesi’ne bağlı olan Lapta Sahil Yürüyüş yolunun her gün düzenli olarak kontrol edildiğini kaydederek, çöplerin günübirlik boşaltıldığını aktardı.
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