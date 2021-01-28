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Vakalarda yeni rekor

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Kuzey'de 42'si yerel olmak üzere 52 yeni vaka daha çıktı. Vakalardan 18’i Lefkoşa, 25’i Girne, 5’i Mağusa ve 1 kişi de Lefke Bölgesi'nden

Vakalarda yeni rekor
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Kuzey'de 42'si yerel olmak üzere 52 yeni vaka daha çıktı.
Toplam 3500  test yapıldı, 42'si yerel 52  pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi yoğun bakıma alındı.
 Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3500  olduğunu, 42'si yerel 52 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, vakalardan 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 42 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 25  kişinin Girne, 5  kişinin Mağusa, 1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

Görüntünün olası içeriği: şunu diyen bir yazı 'VAKALARIN İLÇELERE GÃ–RE DAĞILIMI 27 OCAK 2021 "ባም 25 GIRNE GÃ–ZELYURT ISKELE LEFKOŞA LEFKE GAZİMAĞUSA 5 18 1983 YURTDIŞINDAN GELEN VAKA: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETİ SAĞLIK BAKANLIGI'
YOĞUN BAKIMA BİR HASTA DAHA
Öte yandan Covid-19 pozitif tanısı konulduğu için karantina hoteline yerleştirilen 60 yaşındaki hasta fenalaşması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yedi gün önce tomografisi temiz olduğu gerekçesiyle karantina otelinde tedavisi devam eden 60 yaşındaki hastanın yoğun bakıma alınmasıyla yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 8'e yükseldi.
 
 
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