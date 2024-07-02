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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 452 sürücü rapor edildi

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Trafik Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 501 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 452 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı, 49 araç ise trafikten men edildi.

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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 452 sürücü rapor edildi
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Polisten verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları ise şöyle;

“184’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 45’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 27’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak ve 137’si diğer trafik suçlarından” 
 
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