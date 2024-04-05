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UBP Milletvekili Taçoy Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı

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Ulusal Birlik Partisi(UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımladı.

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UBP Milletvekili Taçoy Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı
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Taçoy mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dünyamızın son derece kötü günler yaşadığı bir dönemde, manevi değerlerin öneminin daha da büyük anlamlar kazandığı bir süreç geçirmekteyiz.
 
Savaşların kadın-çocuk demeden canlara kıydığı, bir yanda açlığın diğer yanda ise israfın hüküm sürdüğü adaletsizliklerin yaşandığı dünyamızda, mazlumların yanında olmak, acıların son bulması adına tüm haksızlıklara karşı durmak hepimizin yegane hedefi olmalıdır.
 
Kadir Gecesi gibi anlamları büyük, maneviyatı yüksek gecelerde birlik ve beraberliğimizin önemini anlayıp, dayanışmanın gerekliliğini anlamak edinebileceğimiz en büyük kazanımlardandır.
Bu güzel gecede edeceğimiz tüm dualarımızın kabul görmesi ve yüce Allah’ın mağfiretinin tüm inananların üzerinde olmasını dilerim. mübarek Kadir Gecesi başta ülkemiz ve Anavatan'ımız Türkiye olmak üzere, tüm İslam dünyasına kutlu olsun”
 
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