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KTÖS Genel Sekreteri Maviş’ten hayat pahalılığı açıklaması

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, ocak ve şubat ile ilgili hayat pahalılığı oranlarının ne zaman düzeltileceğini sordu.

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KTÖS Genel Sekreteri Maviş’ten hayat pahalılığı açıklaması
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Maviş yaptığı yazılı açıklamada, “İstatistik Kurumunun her ay paylaştığı hayat pahalılığı oranlarında ‘siyaset eli’ şüphesinin derinleştiğini ve bu durumun kurumun itibarını zedelediğini” öne sürdü.
Maviş, “Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin, hayat pahalılığı ve yükseköğrenim konusunda kurulan komitelerde gelinen aşamalarla ilgili düzenlediği bilgilendirme toplantısında, İstatistik Kurumu’nun, hesap için derlediği listedeki 308 ürünün fiyatlarını bir yıl boyunca sabit bıraktığının, 97 ürünün fiyatlarını ise sisteme ‘hata’ sonucu yanlış girdiğinin ortaya çıktığını” kaydetti.
“İstatistik Kurumu yetkililerinin ise, hayat pahalılığının yanlış hesaplanması konusunda verilerin yanlış girildiğini komite huzurunda kabul ettiğini” savunan Maviş, bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç malın; yüzde 200,33 ile DVD Player, yüzde 123,61 ile futbol maçına giriş ücreti ve yüzde 123,11 ile kavun olduğunu ifade etti.
Şeffaf bir şekilde aylık olarak tüm verilerin sendikalar ve diğer ilgili kurumlarla paylaşılıp, paylaşılmayacağını soran Maviş, ocak ve şubat ile ilgili hayat pahalılığı oranlarının ne zaman düzeltileceği ve vatandaştan ne zaman özür dileneceği sorularını da yöneltti.
 
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