UBP kurultayı 21 Eylül'de

UBP‘de Kurultay tarihi 21 Eylül 2024 olarak açıklandı.

UBP Parti Meclisi toplanarak kurultay tarihini belirledi.

Toplantı sonrası açıklama yapan UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, UBP‘nin gücünü köklerinden alan Kıbris Türk halkının varoluş mücadelesine önderlik etmiş ülkenin en büyük partisi olduğunu söyledi.

UBP‘nin tarihine ilişkin bilgiler paylaşan Üstel, UBP ruhunun hiç sömmediğini kaydetti.

UBP‘nin üyesi ve genel başkanı olmaktan duyduğu onuru dile getiren Ünal Üstel, üstlenmiş olduğum tüm görevlerde sağlam ve dirayetli bir duruş sergilediğini kaydetti.

Üstel, partinin son 10 yılda iç tartışmalar nedeniyle sıkıntılar yaşadığını belirterek, sıkıntılar atlatılsın diye bana verdiğiniz görevi yerine getirdim ve sıkıntılı dönemi birlikte atlattık dedi.

İstikrarlı bir hükümet ile yolumuza devam ediyoruz diyen Başbakan,Ankara hükümetleriyle sağlanan uyum sayesinde de yıllardır el atılmayan sorunları çözmeye başadık ifadelerini kullandı.

Üstel, bu süreçte gerek hükümette gerekse partide yapılan icraatları anlatarak, insan odaklı siyaset yaptıklarını söyledi.

Ünal Üstel, partinin borcu bulunmadığını, mali açıdan sağlam olduğunu ve yeni bir genel merkez yapımı için çalışma yapıldığını kaydetti.

UBP‘nin kurultaylar partisi olduğunu ve her kurultaydan da güçlü çıktığını belirten Üstel, UBP Kurultayı’nın 21 Eylül de yapılacağını ve kendisinin de aday olduğunu açıkladı.

Üstel, ‘adayım çünkü parti tabanı ve yöneticilerin desteği var, parti ve ülke için istikrar istiyorum, yarım kalan işleri tamamlamak istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler istikrarla sürsün istiyorum, hükümetin devamı için ve bir seçimde birinci parti çıkmak ve iktidar olmak için. Durmak yok hizmete devam’ dedi.