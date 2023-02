Türkiyemiz için birlik olma zamanı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizde de şiddetli bir şekilde hissedilen iki büyük depremin Türkiye’nin birden çok ilinde ciddi felaketlere neden olduğuna üzülerek şahitlik ediyoruz.



Anavatan Türkiye’mizde meydana gelen bu üzücü doğal afetten oluşan kayıplardan ötürü üzüntülerimizi yürekten paylaşır, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.



Yarım asırdan fazla bir zaman içerisinde bize hem maddi hem de manevi desteğini esirgemeyen Anadolu halkının güzel insanları, kardeşlerimizin bizlere yaptıkları yardımları hiçbir zaman unutmayacağız.



Bu topraklarda özgür bir şekilde yaşayabilmemiz için bu topraklarda şehit düşmüş Anadolu çocuklarının fedakarlıklarını her zaman yad edeceğiz. Unutmayalım ki her niye muhtaç olduysak onları yanı başımızda bulduk.



Şimdi yüzyılın felaketini yaşayan kardeşlerimizin, bizlerin desteğine ihtiyaçları vardır. Milyonlarca insanın evleri başlarına yıkılmıştır. Bu kötü kış şartlarında sokak ortalarında hayata tutunmaya çalışıyorlar. Yüzbinlerce kardeşimiz enkaz altında kalmıştır. Her yaştan onbinlerce kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Aile bireylerini kaybetmiş, ocakları sönmüş aileler, geleceği belirsiz bir yolculuğa çıkmışlardır.



Bugün kardeşlerimize elimizi uzatma günüdür. Kıbrıs Türkü olarak onlara olan vefa borcumuzu ödeme günüdür. Haydi kardeşlerimiz, elimizden ne gelirse ve ne kadar maddi ve manevi yardım edebilirsek edelim, bu yaraların sarılması için dayanışma örneği sergileyelim.





DR. FAZIL KÜÇÜK VAKFI





SMS ile yardım yapmak isteyenler, 20 TL karşılığında tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866’ya mesaj gönderebilir.



EFT ile yardım yapılırken “Alıcı Adı” kısmına “T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” yazılması gerekiyor.





Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar AFAD’ın şu hesaplarına yatırım yapabilecek:



T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A





TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

BAŞKENT ŞUBESİ

TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

Banka Swift Kod No : ISBKTRIS



TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

ÇANKAYA ANKARA ŞUBESİ

TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

Banka Swift Kod No : TEBUTRIS.



BELEDİYELER

Lefkoşa

Yardım yapmak isteyen kişiler, LTB Binası Danışma Masası’na veya 03926085301 numaralı telefon hattı ile 0548 8630582 numaralı whatsup hattına ulaşabilir.



Mağusa

Mağusa Belediyesi yardımların Mağusa Arena’ya getirilmesini istiyor.

Vatandaşların 03926300500 ve 05488166002 nolu telefondan belediyeye ulaşabilecekleri belirtildi.



Girne

Girne Belediyesi depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere battaniye, polar, çadır, uyku tulumu, el feneri ve konserve gıdaya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Yardımda bulunmak isteyen kişilerin 0392 6500100 (1044) ile 0533 8702010 numaralı telefonlara ulaşabilecekleri kaydedildi.



Geçitkale -Serdarlı Belediyesi

Geçitkale -Serdarlı Belediyesi yardım yapmak isteyen kişilerin Geçitkale -Serdarlı Belediyesi (Serdarlı) danışma masalarına 03923733147, 03923766200, 0533 877 4724 numaralı telefonlara ve 0548 8531980 Whatsup hattına ulaşılabilecekleri belirtildi.