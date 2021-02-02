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“Türkiye’den ek kaynak şart”

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz: “Reel sektörü desteklemek için ilk dönemden bugün daha kötü bir durumdayız. O dönemki kaynaklar bitti. Türkiye’den ek destek almamız şart”

“Türkiye’den ek kaynak şart”
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz dün sabah Genç TV ekranlarına canlı bağlantı yaparak son gelişmeleri değerlendirdi. Özellikle sosyal medyada memurun maaşından kesinti yapılması konusundaki tartışmaların çok gereksiz olduğunu ifade etti.
Dursun Oğuz özellikle son günlerde gündemde yer alan kamu ve özel sektör çalışanlarının maaşları konusunda yaşanan gerginliğe de deyinde ve çok gereksiz bir tartışma yaratıldığına vurgu yaptı. Kamu çalışanlarının aldıkları maaşlara göre peşin vergisini ödeyen bir kesim olduğunu belirtti. Özel sektördeki iş güvenliği ve  iş garantisi olmaması tartışmaların ana temelidir dedi.
Bu konuda gereken tedbirleri açıklayacak olan  mercilerin belli olduğunu hatırlatan  Dursun Oğuz sokaktaki bir kişinin açıklama yapması toplumu yanlış yola götürür dedi. Bu tip işler bir sivil toplum örgütü, bir iş adamı veya bir memur bunu söyledi diye  olmaz dedi.
0.75 hayat pahalılığı konusunda verilmesi gereken miktarın 3 ay ötelendiğini de hatırlatan Dursun Oğuz “Kamu çalışanları 6 aydır ek mesailerini alamıyor. Bunlar fedakarlıktır. Yasalar buna 2 ay izin verir. Biz pandemiden dolayı 6 aydır erteledik”.
Büyük işletme sahiplerinin kaynak aktarmaları konusuna da değinen Dursun Öğuz “Özel sektörde bir insan risk alıp yatırım  yapmış başarılıdır ve para kazanıyorsa bunun parasına göz koymak doğru değildir. Bu yatırımı takdir etmek lazımdır”
Dursun Oğuz “Ülke gerçeklerini düşünerek ihtiyaç olan yerlere eldeki kaynakları aktarmak için çalışırız. Reel sektörü desteklemek için ilk dönemden bugün daha kötü bir durumdayız. O dönemki kaynaklar bitti. Sağlık ve ekonomik anlamda Türkiye’den ek destek almamız şart. En kısa sürede oradan bir ek kaynak alarak hem sağlıkta hem de ekonomik anlamda katkıları daha rahat yapma imkanı bulabiliriz.
Özel sektör de çalışan da işveren de zor durumda. 1500 TL’ler var 2000 TL’ler var. Bunlarla ilgili çalışmalar var. Hayat pahalılığındaki 3 aylık ertelemede 26 -27 Milyon TL kaynak ortaya çıkacak. Bunu Sosyal Sigortaların  %11 işveren desteği için aktardık” dedi.
 
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