Türkiye’de kabine değişimi

Türkiye'de 31 Mart seçimlerinin ardından yapılacağı yönünde iddialar ile Ankara kulislerini meşgul eden kabine değişikliği, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifaları ile başladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Fahrettin Koca’dan boşalan Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu, Özhaseki’den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ise Murat Kurum getirildi.
Türkiye'de kabine revizyonu kapsamında Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, görevi dün Fahrettin Koca'dan devraldı.
Dünkü görev devir tesliminin ardından yeni görevlendirilen bakanlar TBMM’de yemin etti. Bakanlar resmen göreve başlamış oldu. Daha önce İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunan Memişoğlu, koltuğa oturur oturmaz ise sağlık çalışanlarına 2019 yılında gönderdiği bir genelgeyle gündem olmuştu.
Söz konusu genelgede sağlık çalışanlarının ‘edep, adap ve inanca uygun’ giyinmesi istenmişti.
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