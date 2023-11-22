Türkiye ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişinin Mısır'a ulaştığını bildirdi.
Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişinin Mısır'a ulaştığını belirtti.
Gazze'den tahliye edilen grubun Kahire'ye götürüleceğini aktaran Keçeli, grubun yarın hava yoluyla Türkiye'ye getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.
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