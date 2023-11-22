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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede

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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devreye girdi.


Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, www.eemd.gov.ct.tr adıyla devreye giren kurumsal site ile daha iyi ve işlevsel hizmet verilebilmesi ve aranılan bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşılabilmesi amaçlanıyor.
İnternet sitesinden Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne bağlı müze ve ören yerleri ile ilgili bilgi ve fotoğraflar, eski eserler yasa ve tüzükleri, müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri, duyuru, etkinlik, haberler ve iletişim bilgilerine ulaşılabilecek.
 
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